Carmen Geiss: Shitstorm! Ihre Fans sind außer sich vor Wut!

Oh je! Was hat sich Carmen Geiss nur dabei gedacht? Einer ihrer jüngsten Posts sorgt nun bei ihren Fans für einen regelrechten Shitstorm...

Das Carmen Geiss von ihren Fans immer wieder die ein oder andere Kritik verkraften muss, ist definitiv nichts Neues. Einer ihrer jüngsten Posts sorgt nun allerdings für besonders viel Negativ-Aufsehen...

Carmen Geiss teilt Spruchbild

Via " " teilt nun ein Foto mit ihren Fans, welches bei ihnen überhaupt nicht gut ankommt. So postet die Power-Frau ein Spruchbild, auf dem zu lesen ist: "Wenn sich ein Soldat mit Corona infiziert, werden dann alle Kriege abgesagt?" Autsch! Eine Aussage die für ihre Community absolut unverständlich ist. So entbrannt unter dem Post ein regelrechter Shitstorm, bei dem sich Carmen allerhand Kritik und Beleidigungen für diese Aussage stellen muss...

Die Fans von Carmen sind außer sich

"Mein Mann ist Soldat in Afghanistan und ganz ehrlich, ich wünschte, er wäre bei uns. So Carmen, jetzt zu dir: Bist du wieder mal beim Friseur? Und Robert liegt auf der Hängematte?", Im Moment und überhaupt sind solche Sprüche nicht angebracht! Bitte mehr nachdenken, bevor man postet!" sowie "Wieder mal kein Fingerspitzengefühl. Wie immer. Ekelhaft" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Bild finden lassen. Was Carmen von den Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...

Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?