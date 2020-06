Carmen Geiss: Sie überrascht ihre Fans mit Baby-Foto

Auf Grund der positiven Resonanz zum Staffelstart am Montag möchte sich Carmen bei ihren treuen Fans bedanken. So postet sie auf Instagram ein süßes Baby-Visual, welches kleine Herzchen küsst. Ihre Follower sind gerührt. So sind neben vielen Herz-Emojis Kommentare wie, "Ich bin so froh das es euch gibt" und "Ihr seid einfach Bombe" zu lesen.