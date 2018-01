Carmen Geiss spricht offen über ihre Geldprobleme!

Wenn man an Carmen Geiss und ihre Familie denkt, dann denkt man an Luxus, Geld und ein Jetset-Leben. Doch so war das nicht immer!

Carmen Geiss: Eiskalt abserviert und rausgeworfen

Carmen Geiss und Robert hatten Geldsorgen!

Denn Carmen Geiss und ihr Robert hatten früher richtige Geldsorgen! "Selbstverständlich. Ich bin mit meinem Mann seit 36 Jahren zusammen und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir hatten noch nie Geldprobleme", erklärt Carmen Geiss im "Bunte"-Interview.

Carmen Geiss und ihr Robert mussten sich das Geld erarbeiten

Carmen Geiss und ihr Mann sind nämlich nicht in Saus und Braus aufgewachsen. Das Geld, dass sie heute besitzen, ist hart erarbeitet! "Wir sind nicht im goldenen Bettchen geboren und nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Wir mussten unser Leben selbst in die Hand nehmen. Es gab schon Momente, wo das Geld knapp war und man hart und härter arbeiten musste", so Carmen Geiss weiter.

Und die Arbeit hat sich gelohnt. Robert Geiss ist ein erfolgreicher Unternehmer und auch mit ihrer TV-Show "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (Montags, 20.15 Uhr, RTL II) verdient sich die Familie was dazu.