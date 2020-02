Carmen Geiss: Tattoo-Hammer! Damit hätte keiner gerechnet

Reddit this

Wer hätte das gedacht! Carmen Geiss ließ sich ein Tattoo an einer ziemlich ungewöhnlichen Stelle tätowieren.

Dass gerne mal ihrer Schönheit auf die Sprünge hilft, ist kein Geheimnis. Sie lässt sich regelmäßig ein Vampir-Lifting machen und sitzt jeden zweiten Tag beim Friseur. Jetzt kam noch ein Tattoo dazu...

Carmen Geiss überraschte mit Lippen-Tattoo

In der letzten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" reisten Carmen, Robert, Shania und Davina nach Valberg. In ihrem Domizil bekamen sie Besuch von einem Tätowierer, der Carmen das Wort " " auf Innenseite der Lippe stach. "Das ist momentan echt im Trend und ich liebe Stellen, wo man das nicht sieht und man Leute mit schocken kann", schwärmte Carmen. Doch die Freude von Ehemann Robert hielt sich in Grenzen. "Je oller, je doller. Wenn man alt wird, lässt man auch alles mit sich machen", lautete sein fieses Fazit.

Robert Geiss platzte der Kragen

Doch dann der nächste Schreck! Als Tochter Davina sich das Wort "Angel" stechen lassen wollte, rastete Robert komplett aus. "Bist du irgendwo geisteskrank? Du kriegst doch kein 'Angel' hinten aufn Kopf, oder was? Was hast du denn mit einem Engel zu tun?“, schimpfte er. Bleibt abzuwarten, ob die Damen das nächste Mal auf Robert hören - oder sich doch wieder unter die Nadel legen...

