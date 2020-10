Carmen Geiss: Todesangst! Heftiges Geständnis von der TV-Millionärin

Mittlerweile hat sich Carmen glücklicherweise wieder erholt und der Alltag geht normal weiter. "Wir testen uns hier in Monaco regelmäßig. Wir sind Corona-frei. Die Kinder gehen ja auch in die Schule. Es ist ja nicht so, als wenn jetzt hier das Leben still steht." Jedoch hat sie einen Appell: "Es ist da, Leute! Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, bitte nicht. Ich hatte Glück. Es gibt Menschen, die sterben." Wahre Worte!

