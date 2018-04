Carmen Geiss: Todesdrohungen!

Zahlreiche Promis kritisierten, dass Farid Bang und Kollegah für den ECHO nominiert waren und später den Preis sogar gewonnen haben - auch Carmen Geiss! Nun bekommt die Frau von Robert Geiss wegen der Kritik sogar Morddrohungen.

"Kranker Mensch!! Deutschland geht unter mit dir und mit deiner bescheidenen Musik. Ich bin froh, dass ich im Ausland lebe und ich möchte einfach sehen, wie viele Deutsche es noch in Deutschland gibt???!!! Denn du, Farid Bang, bist eine arme Seele und wirklich eine kranke Person, die nicht nur ein Frauenverachter, sondern ein Deutsch-Hasser ist!!!", schrieb Carmen Geiss bei Facebook.

Üble Beschimpfungen gegen Carmen Geiss

Unter dem Post beschimpften die Anhänger der Rapper nun Carmen Geiss - es gibt sogar Morddrohungen gegen den TV-Star! "Ich bitte meine Fans, nicht auf diese verachteten Kommentare mancher Leute zu antworten!! Da sieht man mal, dass diese Menschen eigentlich Frauen nicht respektieren, ältere Menschen hassen und nicht arbeiten gehen, aber in Deutschland leben. (...) Also werde ich bis auf weiteres keine Kommentare mehr lesen", schrieb Carmen Geiss in einem weiteren Post.

Robert Geiss hat sich ebenfalls eingemischt und steht seiner Frau zur Seite. Gegen die Morddrohungen hat das Paar jetzt sogar eine Strafanzeige erstattet.