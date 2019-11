Carmen Geiss: Tränenausbruch in der Öffentlichkeit!

In der nächsten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird es emotional. Eigentlich wollen die Millionäre bei einer Autogramm-Stunde in Oberhausen nur Roberts Klamotten-Marke bewerben. Doch dann kommt es zu einem dramatischen Vorfall...

Fan rührt Carmen Geiss zu Tränen

Ein junges Mädchen ist so gerührt, die beiden persönlich zu treffen, dass sie bitterlich weint. "Du musst nicht weinen. Ach, du Süße! Komm mal schnell her, dann nehme ich dich in den Arm. Dann geht das Weinen weg ", tröstet Carmen ihren Fan. Doch dann fließen plötzlich auch bei der taffen Blondine Tränen. "Als ich das Mädchen gesehen habe, hatte ich natürlich Pippi in den Augen", erklärt sie.

Carmen Geiss: Beauty-OP-Hammer um Tochter Shania (15)

Drama in Südafrika

Es ist kein Geheimnis, dass Carmen nah am Wasser gebaut ist. Erst kürzlich brachen bei der 54-Jährige alle Dämme aus, als sie ihren teuren Brillant-Ohrring in Kapstadt verlor. Schließlich war es ein Geschenk ihres Mannes. Nach einer langen Suchaktion tauchte das Schmuckstück tatsächlich wieder auf. "Ich bin sprachlos. Das glaubt mir kein Mensch. Ich bin so glücklich. Das darf nicht wahr sein. Ich kann gar nichts mehr sagen", freute sie sich unter Tränen.

Zerstört dieses Model die Ehe von Carmen und Robert? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: