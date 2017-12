Carmen Geiss: Tragische Todesnachricht!

Carmen Geiss ist in tiefer Trauer. In der Nacht zum Montag verstarb der Modeschöpfer Otto Kern. Nicht nur seine Fans waren von der Nachricht schockiert, auch die Promi-Welt gedenkt der Modelegende. So auch Carmen. Auf "Instagram" teilt sie ihren Schmerz mit ihren Followers.

Otto Kern: Schockierende Todesumstände!

Carmen Geiss schockt der Tod von Otto Kern

Wie Carmen Geiss verrät, waren sie und Robert erst kürzlich mit Otto Kern und seiner Frau essen. Der Modeschöpfer soll dabei einen gesundheitlich stabilen Eindruck gemacht haben. So berichtet Carmen gegenüber "Bild": "Mein Mann und ich waren vor einiger Zeit noch mit Otto und seiner zauberhaften Frau Naomi essen. Er war völlig fit, wirkte viel frischer, jünger und agiler als viele Männer in seinem Alter."

Carmen Geiss trauert um Otto Kern

Auf "Instagram" teilt die Millionärsgattin ihre Trauer mit ihren Followers. So schreibt Carmen über den Tod von Otto Kern: "Traurig ist's wenn Menschen gehen in das unbekannte Land. Nie mehr können wir sie sehen oder spüren eine Hand. Doch sie sind vorrausgegangen, halten uns die Tore auf, werden einstens uns umfangen, wenn zu End' der Lebenslauf. Ein wunderbarer Designer und Mensch ist von uns gegangen Lieber Otto Ruhe in Frieden!!" Ihre Fans sind gerührt von so viel Mitgefühl.