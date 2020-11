Carmen Geiss: Traurige Neuigkeiten!

"Was ist mit deiner Haut passiert Carmen?" schreibt ein Fan unter das Foto der Beauty und animiert damit scheinbar andere Follower, um Carmen heftig anzugreifen. So ist weiter zu lesen: "Das ist ihre echte Haut. Ohne Bildbearbeitung. Siehe den Unterschied zum Gesicht. Das ist jede Menge Make Up drauf." Doch zum Glück gibt es noch andere Meinungen: "Ich hab noch dazu überall Sommersprossen drauf. Na und. Finde es auch überhaupt nicht schlimm." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Carmen die Negativ-Kommentare nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...