Carmen Geiss: Traurige Neuigkeiten!

Oh je! So hat sich Carmen Geiss den Jahresbeginn sicherlich nicht vorgestellt...

Arme ! Das sich die Blondine immer wieder einer Reihe von Vorwürfen via "Social Media" stellen muss, ist definitiv nichts Neues. Ein jüngster User-Kommentar sorgt nun jedoch bei Carmen für besonders viel Aufmerksamkeit...

Carmen wird mal wieder kritisiert

Eigentlich wollte Carmen via " " lediglich ein paar Neujahrsgrüße an ihre Fans versenden. So teilt sie ein Foto von sich, zu dem sie kommentiert: "Noch mal einen lieben Gruß und alles Gute für das Jahr 2020 aus Saint-Tropez." Doch was folgt, ist ein regelrechter Shitstorm. So kommentiert ein Fan: "Sorry wenn ich das Frage, aber kann es sein das dein Gesicht immer breiter wird?" Autsch! Vorwürfe, die Carmens treue Follower nicht lange auf sich sitzen lassen wollen: "Guck mal in den Spiegel!", ist als Antwort einer wütenden Userin zu lesen. Doch damit nicht genug...

Carmen ist verwirrt

Obwohl sich die Anfeindungen unter Carmens Post häufen, reagiert sie erst als ein User kommentiert: "Das war nicht böse gemeint, nur besorgt. Aber so blöde Antworten zu bekommen., da schau ich in Zukunft doch lieber ! Da wird man als Fan nicht so blöd behandelt". Carmens Antwortet: "Wer hat denn was geschrieben? Ich habe leider nichts mitbekommen. Wir zwingen aber auch keinen uns zu sehen." Oh je! Ob wohl jemals Ruhe bei den Geissens einkehrt?

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?