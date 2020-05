Carmen Geiss: Traurige Trennung! Es bricht ihr das Herz

Das Coronavirus bestimmt immer noch unseren Alltag. Zwar gibt es aktuell ein paar Lockerungen, doch so wie zuvor ist es noch lange nicht. Besonders leidet derzeit unter den Einschränkungen...

Carmen Geiss spricht über die traurige Trennung

Heute feiert Carmens Mutter ihren Geburtstag - und sie kann nicht dabei sein. Denn in Frankreich, wo Familie Geiss sich derzeit in Quarntäne befindet, gibt es weiterhin Ausgangssperre. "Es tut so weh, heute an deinem 84. Geburtstag, dich nicht in die Arme schließen zu können, aber die Regierung lässt es nicht zu und trennt so viele Familien auf der Welt", schreibt Carmen jetzt in einem emotionalen -Post.

Carmen Geiss: "Du warst mein sicherer Hafen"

Das Verhältnis zwischen Carmen und ihrer Mutter ist sehr eng. Deswegen richtete sie rührende Worte an das Geburtstagskind. "Du hast mir damals das gegeben, was niemand anderes kann: das Leben! Als Kind warst du mein sicherer Hafen. Egal welches Unheil mich traf, ich wusste, ich bin nie allein. Du würdest immer bei mir sein." Lässt sich nur hoffen, dass Carmen ihre Mutter bald endlich wiedersehen kann...

