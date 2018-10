Carmen Geiss: Trauriger Abschied! Ihre Fans stehen ihr jetzt bei!

Das ihre Fans gerne via "Social Media" an ihrem Leben teilhaben lässt, ist definitiv nichts Neues. Ihre Fans sind es dabei gewohnt, dass Carmen stets eine unterhaltsame Neuigkeit aus dem Geissens-Alltag zu berichten hat. Die neuste Nachricht von Carmen sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Carmen zeigt sich diesmal von ihrer traurigen Seite!

Carmen Geiss berichtet über Abschiedsschmerz

Wie Carmen nun via " " berichtet, muss sie momentan einen traurigen Abschied verkraften. Der Grund: Einige Beachclubs, in denen Carmen und ihre Familie viele schöne Sommerstunden verbracht haben, wurden einfach dem Erdboden gleichgemacht. Carmen verkündet: " (...) viele auf haben mich gefragt warum ich so traurig war am Wochenende. Das hatte zum Glück nichts mit meiner Familie zu tun wir waren einfach in Saint-Tropez und mussten zu sehen wie die bekanntesten Beachclubs dem Erdboden gleichgemacht worden und das war sehr traurig, wenn man bedenkt wie viel Zeit man dort verbracht hat!!! (...)". Welch traurige Nachricht! Doch zum Glück kann sich Carmen auf ihre treuen Fans verlassen!

Carmen Geiss: Ihre Fans stehen ihr bei!

Wie unter Carmens Post deutlich wird, können ihre Fans den "Herzschmerz" der Power-Blondine gut nachvollziehen! So kommentieren diese: " Ja echt schade! War oft genug da und das jetzt zu hören ist echt traurig! Ich fühle mit euch" sowie "Carmen, Gentrifizierung ist echt mies! Bin da ganz bei dir." Ist zu hoffen, dass es Carmen bald wieder besser geht...