Carmen Geiss: Trauriger Abschied! Sie ist am Boden zerstört

Carmen ist am Boden zerstört

"Obwohl ich wusste, dass es geschehen wird, so wusste ich doch nicht, wie sehr es schmerzen wird. Dex, jetzt bist du zwar nicht mehr an meiner Seite aber in meinem Herzen wirst du immer bleiben. Komme gut über die Regenbogenbrücke, meine geliebte Fellnase, denn hinter dem Regenbogen sehen wir uns wieder!! Das ist ein Lied, was ich meinem Vater und all den Menschen und Tieren, die ich liebe, gewidmet habe", schreibt Carmen zu einer Fotocollage von ihrem flauschigen Hund.