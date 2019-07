Carmen Geiss: Trennungs-Schock! Ihre Fans sind fassungslos!

Robert und sind mittlerweile seit 25 Jahren verheiratet. Es schien, als könnte diese Ehe nichts erschüttern. Doch nun macht die 54-Jährige eine schockierende Beichte!

Carmen Geiss: Großes Drama um Tochter Davina!

Carmen Geiss spricht von Scheidung

In 25 Jahren Ehe kracht selbst bei den verliebtesten Paaren. Da machen auch Carmen und Robert Geiss keine Ausnahme. Und so verrät die -Blondine gegenüber "OK!": "Man hat Tage, da denkt man: 'Er nervt, ich gehe!' Und wenn man sich streitet, sagt man auch schon mal: 'Lass mich doch in Ruhe! Dann lass dich doch scheiden!' Oder: 'Ich lasse mich scheiden!'"

Wow, was für ehrlich Worte! Und die Kölnerin geht sogar noch weiter. "Ab und zu fliegen mal die Fetzen wegen der Kinder oder wegen der Firma", erklärt sie weiter.

Ist die Ehe der beiden nach so vielen Jahren also wirklich in Gefahr? Lassen sich nach 25 Jahren tatsächlich scheiden?

Carmen Geiss und ihr Robert: Trennung vorporgrammiert?

Sicher nicht! Streit kommt eben in den besten Familien vor. Und: Robert und Carmen Geiss sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch in ihrer Soap ärgern und streiten sie sich vor laufenden Kameras. Doch am Ende sind sie immer eine Familie und halten zusammen.

In den 25 Jahren haben sie auch einiges durchgemacht. Sie haben ein Business aufgebaut und mussten einige Schicksalsschläge durchmachen. Carmen erlitt zehn Fehlgeburten, bevor sie endlich ihre Töchter Davina und Shania in den Armen halten konnte. Und nichts konnte die Liebe von ihr und Robert erschüttern. Und so wird es wahrscheinlich auch in den nächsten 25 Jahren bleiben...