Carmen Geiss & Robert Geiss: Der Familien-Zoff eskaliert

"Wir sind einfach, wie wir sind", betont Carmen gegenüber "Closer". "Das ist unser Erfolgsgeheimnis." Mag ja sein, erklärt aber noch lange nicht, warum es ausgerechnet zum zehnjährigen Jubiläum der "schrecklich glamourösen Familie" so ungewohnt heftig krachte. Schon in der ersten Folge der jüngsten Staffel hing der Haussegen gewaltig schief, weil die verwöhnten Jung-Geissens sich ums beste Zimmer in der neuen Bleibe kloppten und Mama Carmen supergenervt in den Battle ihrer Luxus-Girls eingreifen musste.