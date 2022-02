Carmen Geiss & Robert Geiss: Drama um Tochter Shania

Bittere Enttäuschung für Shania

Sie will Model werden! – konnte man plötzlich überall lesen, und wie stolz Löwenmama Carmen auf ihre Jüngste ist. Sogar eine renommierte Agentur war schnell gefunden, die Zukunft schien in trockenen Tüchern. Doch die erhofften großen Glamour-Jobs blieben aus, und es sieht ganz danach aus, als sei der Traum der Geiss-Tochter geplatzt. Jedenfalls wird Shania bei der Agentur nicht mehr als Model geführt, sondern nur noch als Influencerin. Doch sie hat die Enttäuschung offenbar schnell abgeschüttelt – und schon das nächste Vorhaben am Start: Sie will Künstlerin werden! Als kleines Mädchen sei sie ausgerechnet durch ihren Papa, der früher selbst gern den Pinsel schwang, auf den Geschmack gekommen, plaudert die junge Kreative selbstbewusst aus: "Da wollte er ein Bild nachmalen, das er in einem Museum gesehen hat und das sicher eine Million gekostet hat. Das wollte er probieren nachzumalen und ich war dabei und dann haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Und da hab ich gemerkt, ich liebe es zu malen!"

Soso … Shanias erstes Werk, ein Gemälde mit zwei Bären, wird nun für den guten Zweck versteigert, aber das soll erst der Anfang sein: "Eigentlich hätte ich 2021 auf der Art Basel in Miami ausstellen sollen", erklärt Shania etwas großspurig im RTL-Talk. Allerdings hätte sie der Schule wegen leider nicht die Zeit gehabt, genügend Bilder zu fertigen. "Also haben wir das mal verschoben." Trotzdem ist sie optimistisch: "Mama und Papa haben in ihrem Büro einen Raum für mich frei gemacht, den ich als Atelier nutzen kann." Ob sie so die Kunstwelt aus den Angeln hebt? Abwarten: Übung macht ja bekanntlich die Meisterin …

