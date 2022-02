Carmen Geiss: & Robert Geiss: Ehe-Aus wegen einer anderen Frau! Jetzt ist es vorbei!

Auf der Suche nach einem neuen Luxus-Domizil in Dubai galt Roberts Hauptinteresse nämlich nicht den Immobilien, sondern der attraktiven Maklerin Tatiana: Der 58-Jährige wanzte sich völlig ungeniert an die deutlich jüngere Verkäuferin heran, witzelte im Lustgreis-Style: "Das könnte vielleicht die Zweitfrau werden, das ist hier in Dubai ja gesetzlich kein Problem." Die geschäftstüchtige Lady stieg auf das Geschwätz ein, schnurrte auf der staubigen Baustelle zweideutig: "Ich mag es schmutzig" – und Robert ließ erfreut wissen: "Ich auch!" Und als Tatiana ins Obergeschoss stöckelte, rief er seiner Frau zu: "Wir schauen uns mal das Schlafzimmer an, geh du mal in den Keller, Carmen!" Im Ernst?! Klar, für die TV-Quote sind flotte Sprüche immer gut. Aber dieser Auftritt ging eindeutig zu weit…