Carmen Geiss & Robert Geiss: Getrennte Wege! Jetzt kann es jeder sehen!

Bereits vor einigen Wochen kündigten Shania und Davina an, dass sie in Zukunft mehr ihre eigenen Projekte starten wollen, anstatt ständig unter der Fuchtel von Mama Carmen und Papa Robert zu stehen. Nun scheinen die Geissen-Töchter diesen Plan in die Realität um zu setzten! Während Carmen und Robert nämlich via "Instagram" zeigen, dass sie gerade Miami unsicher machen, teilt Shania ein Foto, welches in ihrem Privatjet aufgenommen wurde und sie es mit dem Wort "Home" veröffentlichte. Scheinbar sind die Geissens ohne ihre Töchter in den Sunshine-State geflogen und genießen noch ein wenig die gemeinsame Zeit zu zweit. Ob die Geissens zukünftig wohl immer öfters ohne ihre Töchter verreisen werden? Wir können definitiv gespannt sein...