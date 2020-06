Carmen Geiss & Robert Geiss: Ihr Glück liegt in Scherben!

Die Jung-Geissens sind weniger begeistert von der "neuen Normalität" im Ferienland. "Alles hat zu, nur ein paar Souvenir-Läden haben offen", mault Davina (17). "Jetzt versteh ich auch, warum Papa gesagt hat, wir dürfen einkaufen, was wir wollen. Weil ja nichts aufhat." Die Geissens wieder mal voll auf dem Ego-Trip – das kommt nach den schrecklichen Bildern der letzten Monate gar nicht gut. Zumal es fast so aussieht, als ob Krisentourismus das neue Hobby der Millionärsfamilie ist, egal wie sehr sie damit aneckt. Undenkbar, dass Carmen die Welle an Hasskommentaren vergessen hat, die über sie hereinbrach, nachdem sie in einem Slum mit einem Obdachlosen posierte. Trotzdem inszeniert sie sich auch diesmal wieder sensationell taktlos auf dem verödeten Markusplatz, und Robert jubelt: "Venedig so sauber und leer werde ich in meinem Leben nicht mehr sehen." Wie schön für ihn. Den Italienern, die vom Fremdenverkehr leben, kann man hingegen nur wünschen, dass die demnächst sicher wieder zahlreichen Gäste in ihrem Land sich etwas sensibler verhalten…