Carmen Geiss und Robert Geiss: Jetzt sagen sie vorerst Lebewohl

Via "Instagram" versorgten Carmen und Robert ihre Fans in jüngster Vergangenheit immer wieder mit neuen Eindrücken aus ihrer Zeit auf Ibiza. Für ihre Anhänger regelmäßig ein Grund zur Freude! Schließlich hatten sie so die Möglichkeit, an dem Leben der Millionärsfamilie live teilzuhaben. Doch nun heißt es: Auf zu neuen Ufern. Wie Carmen und Robert nämlich jetzt verraten, haben sie die Sonneninsel mit ihrer Yacht wieder verlassen. Die beiden kommentieren unter ihrem Abschiedsvideo: "Bye bye Ibiza". Eine Nachricht, die von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt...