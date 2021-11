Carmen Geiss und Robert Geiss: Traurige Trennung nach 18 Jahren!

Wie die 17-Jährige und ihre 18-jährige Schwester nun berichten, können sie es kaum erwarten, auch mal ohne Mama Carmen und Papa Robert vor der Kamera zu stehen! So wurde neulich bekannt gegeben, dass die beiden jetzt mit ihrer eigenen Sendung live gehen sollen. Gegenüber "RTLZWEI" berichten die Schwestern voller Vorfreude über ihr Projekt: "Wir zeigen da unser Leben, mit anderen Jugendlichen. Hier zeigen wir mehr, worauf wir Bock haben und wie unser Leben aussieht, ohne die Eltern." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf die Geissens werfen! Doch damit nicht genug! Shania und Davina hätten auch noch andere Ideen, wie sie ihre Karriere vorantreiben könnten: "Am liebsten würde ich bei 'Let's Dance' mitmachen, wie Mama", erklärt Davina. Shania ergänzt: "Das wäre die beste Show für uns." Ob die beiden diese Pläne wohl in den Tat umsetzten können? Wir können gespannt sein...