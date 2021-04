Carmen Geiss & Robert Geiss: Trennung! Es bricht ihnen das Herz

Auch wenn die Geissens als Familienkombi ein unschlagbares Team sind, berichtet Carmen nun, dass ihre Tochter Davina bald ihren eigenen Weg gehen könnte - zum Leidwesen von Carmen. Davina hat nämlich ihre Schule abgeschlossen und überlegt jetzt, was sie als nächstes machen kann. Als Möglichkeiten schwebt ihr entweder vor, dass sie – wie ihr Vater Robert – in die Immobilienbranche einsteigen möchte, oder in Monaco oder London studieren könnte. So erklärt es Davina zumindest im Osterspezial von "Die Geissens". Für Mama Carmen ein schwerer Schlag...