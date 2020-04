Carmen Geiss: Vollkommen verändert! Sie zeigt sich ohne Silikon!

Na das ist mal eine Überraschung! Mit diesem Foto sorgt Carmen Geiss nun bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen...

Carmen Geiss zeigt sich in jungen Jahren

Via teilt nun ein Foto mit ihren Fans, welches für reichlich Aufsehen sorgt! Der Grund: Carmen zeigt, wie sie als junge Frau aussah! Für ihre Anhänger definitiv eine Sensation. Schließlich macht Carmen auch kein Geheimnis daraus, dass sie in den letzten Jahren den ein oder anderen -Eingriff über sich ergehen ließ. Auf dem Schnappschuss aus ihrer Vergangenheit ist sie nun jedoch so zu sehen, wie Gott sie schuf! Das so ein Bild von ihren Anhängern nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Carmens Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Foto der Power-Frau deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Richtig natürlich schön warst du da", "Und ohne Silikon in der Brust" sowie "Voll schön Carmen und die Zeit rennt so wenn man zurück denkt." Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht! Ob uns Carmen in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

