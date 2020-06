Carmen Geiss zeigt ihre neue Frisur

"Heute mal mit glatten Haaren!!! Das hatte ich ewig nicht mehr", schreibt sie dazu. Und man muss wirklich zugeben: Mit diesem Look sieht sie locker zehn Jahre jünger aus. Ok, auch um einiges braver. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Schließlich arbeiten sie und Robert Geiss mit ihrer Produktionsfirma Geiss TV und der Modemarke Roberto Geissini jetzt in einer Kirche!

Sonst trägt Carmen Geiss ihre Mähne sonst immer schön gewellt. Doch sie schreckt auch nicht vor extremen Verwandlungen zurück. Vor einigen Wochen erst präsentierte sie bei Facebook eine XXXL-Frise im 80s-Style! Im Sleek-Look gefällt sie uns definitiv besser...