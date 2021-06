Carmen Geiss: Zuckersüßer Baby-Post

Carmen veröffentlichte auf Instagram eine zuckersüße Collage aus alten Baby-Bildern von Davina. Dazu schrieb die Millionärsgattin ein emotionales Gedicht: "Davina ist nun 18 Jahre. Mit 18 fängt man an zu fliegen, Schluss mit brav am Boden liegen! Jetzt ist man doch reif und klug und setzt an zum Höhenflug. Endlich sind sie ab, die Ketten, die dich nervten wie die Kletten. Freiheit schießt dir durch die Adern, wem's nicht passt, der soll doch hadern. Jetzt wird richtig Gas gegeben, keine Pflicht - nur Freude am Leben. Einfach frisch, fromm, fröhlich, frei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei! Doch eines sage ich dir zum Schluss, ich rede wahrscheinlich keinen Stuss! Das Rettungsboot und Seelenschmaus wird immer sein - dein Elternhaus!"