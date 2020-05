Carmen Geiss: Zwillings-Hammer! Diese Fotos sind eindeutig!

Das bei den Geissens immer was los ist, ist definitiv nichts Neues! Mit ihrem jüngsten Post bringt ihre Fans nun jedoch regelrecht zum Ausrasten...

Carmen & Robert Geiss: Große Sorge um Tochter Davina Geiss!

Carmen Geiss teilt Schnappschuss aus der Vergangenheit

In den letzten Tagen scheint Carmen Geiss ein wenig in der Vergangenheit geschwelgt zu haben. So teilt die Power-Frau nun eine Reihe von Bildern, die sie in jungen Jahren zeigen. Dazu kommentiert Carmen: "Wie die Zeit vergeht. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen." Das solche Erinnerungs-Fotos von ihren treuen Follwern nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich! Ein Detail sticht Carmens Fans dabei jedoch ganz besonders ins Auge...

Carmens Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter den Fotos von Carmen deutlich wird, sind sich ihre Anhänger einstimmig darüber einig, dass Carmen und ihre Tochter Shania wie Zwillinge aussehen! So kommentieren sie: "Deine jüngere Tochter sieht dir soooooo ähnlich", Wow! Wahnsinn! Finde auf diesen Bildern sieht man sehr gut, wie ähnlich Shanina dir sieht! Ganz ganz toll Carmen" sowie "Deine kleine Tochter sieht dir so ähnlich auf dem letzten Foto." Ob Carmen in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein...

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?