Carmen Nebel: Ausgetauscht! Das denkt sie über ihren Nachfolger

Auch wenn Carmen Nebel mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihren Abschied vom ZDF blickt, überwiegt der Stolz auf ihre Erfolge. „Und warum sollte ich überhaupt wehmütig sein, wenn ich mich stattdessen auch freuen kann, so etwas Schönes überhaupt gemacht zu haben? Noch dazu so lange! Also freue ich mich doch. Aber natürlich haben Sie recht, es ist ein Abschied und mir fallen Abschiede in jeder Lebenslage schwer", verrät sie "DWDL". Und ergänzt: „Die Show hat über all die Jahre zu mir gepasst. Sie war auf mich zugeschnitten, auf eine nicht singende und noch weniger tanzende Gastgeberin, die sich um ihre interessanten und sehr gefragten Gäste kümmert und Zeit für ein Gespräch hat. Aus der Zeit gefallen ist das sicher nicht.“ Welche neuen Projekte Carmen Nebel abseits der Weihnachtsshows in Angriff nehmen wird, hat sie bislang noch nicht verraten. Doch im Alter von 64 Jahren ist sicherlich noch lange nicht Schluss! Dafür sitzt Carmen Nebels blonde Frisur einfach zu gut...

