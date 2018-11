Reddit this

Oh je, das sind überhaupt keine guten Nachrichten von Robert und Carmen Geiss! Wie das Millionärs-Paar nun berichtet, mussten sie eine schlimme Schock-Nachricht verkraften...

Obwohl in der ganzen Welt zu Hause sind, zählt Monaco definitiv zu der liebsten Heimat der Millionärsfamilie. Umso tragischer somit die neusten Nachrichten aus dem Zwergstaat. Wie Robert nun via " " verkündet, wurde das Fürstentum von einem schlimmen Sturm heimgesucht. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Wie geht es den Geissens?"

Robert und Carmen Geiss zeigen sich geschockt!

In seinem "Instagram"-Account teilt Robert nun einen Videoclip mit seinen Fans, der das schlimme Ausmaß des Sturmes in Monaco verdeutlicht. Obwohl der Staat an der Côte d'Azur eigentlich für seine Sonnengarantie bekannt ist, zeigt das Video das schlimme Unwetter und die damit verbundenen Folgen. Dass die Fans bei diesen Bildern um die Millionärsfamilie besorgt sind, ist klar...

Sind Carmen und Robert in Gefahr?

Wer sich bei den schlimmen Bildern um das Wohl der Geissens Gedanken macht, kann unbesorgt sein. Carmen und Robert befinden sich mit ihrer Familie nämlich gerade auf den Malediven und lassen es sich dort gut gehen. Der Sturm in Monaco stellt für sie somit keine reale Gefahr dar - zum Glück!