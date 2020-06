Carmen & Robert Geiss beichten ihre Trennung auf Zeit

Doch so sehr sich die beiden auch lieben, auch sie hatten es in all den Jahren nicht immer ganz leicht.

Gegenüber ‚RTL Exclusiv’ gesteht das Traumpaar jetzt, dass es sogar mal für eine kurze Zeit getrennt war. „Wenn man mit 15 oder 16 zusammenkommt und das soll dann für immer sein - das will man dann nicht wahr haben“, erklärt Carmen. „Das war aber nicht lang, wir hatten nur eine Trennung von...“, überlegt sie und lässt sich von ihrem Mann unterbrechen: „Mal kurz eine Woche oder 14 Tage Off-Beziehung.“

„Da habe ich gemerkt, dass er mir dann doch sehr fehlt“, gesteht Carmen. Damit ist also bewiesen: Auch in traumhaften Promi-Ehen ist mal der Wurm drin! Aber Robert weiß, wie man es schafft, trotz allem lange glücklich miteinander zu sein. „Man darf nicht nachtragend sein und sollte versuchen Streit zu vermeiden, der länger als 12 Stunden geht. Wenn wir abends ins Bett gehen, legen wir den Streit beiseite und stehen am nächsten Morgen neu auf“, verrät er das Geheimnis seiner Ehe.