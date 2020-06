Carmen & Robert Geiss: Betrugs-Skandal! Jetzt rastet sie aus

Carmen und Robert Geiss stehen schon seit Jahren in der Öffentlichkeit. Doch ihr Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Erst kürzlich versuchte eine dubiöse Firma die Fans abzuzocken - und veröffentlichte einen Artikel, wie Robert angeblich seine Millionen verdient hat. Jetzt hat es auch seine Gattin Carmen getroffen...

Carmen & Robert Geiss: Der Streit mit Kollegah geht in die nächste Runde!

Carmen Geiss platzt der Kragen

Auf postete Carmen jetzt eine Abnehm-Anzeige mit ihr als Werbegesicht - und warnt die Fans: "VORSICHT AN ALLE!!!!!! Hier handelt es sich wieder einmal um Fake- !!!! Erst war mein Mann dran und jetzt fangen sie mit mir an." Doch die Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, ist gar nicht so einfach. "Da es sich aber um dubiose Firmen handelt, die zum größten Teil aus Indien und der gleichen agieren, ist es sehr schwer ihnen das Handwerk zu legen, aber unsere Anwälte sind dabei, diese Firmen ausfindig zu machen. ALSO BITTE SEID VORSICHTIG!!!"

Carmen Geiss bekommt Support von ihren Followern

Die Fans können Carmens Wut sehr gut nachvollziehen. "Ich hoffe ihr erwischt diejenigen. Alles Gute und bleibt gesund", "Liebe Carmen, lass dich nicht unterkriegen. Die erfinden irgendetwas. Das ist der pure Neid" und "Geissens-Fans kann man nicht so schnell was vormachen! Wir glauben nur, was aus eurem Mund kommt!", schreiben sie unter dem Post. Lässt sich nur hoffen, dass der Betrüger bald wirklich geschnappt wird...

