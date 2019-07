Reddit this

Was ist nur bei Carmen und Robert Geiss los? Aktuell müssen sich die beiden einem fiesen Shitstorm stellen. Doch warum?

Traurige Nachrichten von den Geissens! Eigentlich wollte Carmen mit ihren Fans lediglich ein süßes Video via teilen, in dem zu sehen ist, wie Tochter Shania mit den Hunden Dex und Maddox spielt. Was folgt, ist jede Menge Kritik!

Carmen Geiss: Beauty OP-Schock bei ihrer 14-jährigen Tochter Shania!

Carmen Geiss teilt Video mit Fans

Via Instagram postet Carmen nun ein Video, welches bei ihren Fans überhaupt nicht gut ankommt. Tochter Shanias ist dabei zu sehen, wie sie mit den Familienhunden der Geissens spielt. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Jedoch sind die Fans der Meinung, dass der Umgang der Geissens-Tochter mit den pelzigen Vierbeinern einfach zu ruppig ist…

Carmen muss sich harten Kritiken stellen

"Bin ich die Einzige, die das nicht mitansehen kann, wie das Kind mit den Hunden umgeht" sowie Wie geht die bitte mit dem Hund um. Ich denke, wenn man das Mädchen an ihren Haaren reißt und ihren Kopf klatscht, würde sie heulen. Bitte ein bisschen aufpassen", sind nur einige der Negativ-Kommentare, die unter dem Post zu finden sind. Oh je! Was Carmen über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.