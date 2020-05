Carmen & Robert Geiss: Große Sorge um Tochter Davina Geiss!

Oh je! Große Sorge um Davina Geiss! Die Fans der Tochter von Carmen und Robert Geiss sind nun in Aufruhr...

Das sich Carmen und Robert Geiss via immer wieder ein paar Anfeindungen durch aufgebrachte Fans stellen müssen, ist definitiv nichts Neues. Mit ihrer jüngsten Aktion sorgen sie nun jedoch für besonders viel Aufsehen...

Carmen Geiss: Frisuren-Hammer! Sie zeigt ihren neuen Look

Carmen und Robert Geiss machen Davina ein Geschenk

Zu dem 17. Geburtstag von Davina Geiss haben sich Carmen und Robert Geiss für ihre Tochter etwas ganz Besonderes überlegt. So postet Carmen nun via Instagram ein Video, in dem zu sehen ist, dass sie Davina zu ihrem Ehrentag ein kleines Elektro-Auto geschenkt haben. "Da haben wir Davina‘s Geburtstags Geschenk ihr etwas früher dieses Jahr gegeben. Aber die Freude war gigantisch!!", erklärt Carmen zu dem Clip. Doch bei ihren Fans kommt das Geschenk überhaupt nicht gut an...

Die Fans sind in Sorge

Wie unter dem Post deutlich wird, sind die Fans von Davinas Geschenk nur wenig begeistert. So kommentieren sie: "Das Auto ist mir zu unsicher, wenn ein Unfall passieren sollte. Würde ich meiner Tochter nie kaufen" sowie "Lebensgefährlich das 'Auto'. Ich habe es überlebt mit sehr viel Glück!" Autsch! Aber auch das Design des Autos stößt auf Unmut: "Es gibt schon viele hässliche Autos, aber der topt alle." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Davina ihr Geschenk dadurch nicht kaputt machen lässt...

Oh je! Werden Carmen und Robert diese Hürde meistern?