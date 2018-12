Carmen & Robert Geiss: Großes Drama um Tochter Davina!

Heute Abend ist die Millionärsfamilie wieder dabei zu sehen, wie sie bei " " ihren Familienalltag mit ihren Fans teilt. Doch vorab müssen sie sich nun harten Anfeindungen durch ihre Anhänger stellen...

Carmen Geiss: Angst um ihre Töchter Davina und Shania

Davina Geiss: Anfeindungen für diesen Beitrag

Via " " teilt Davina Geiss, die Tochter von Carmen und Robert Geiss, nun ein Video mit ihren Fans, in dem zu sehen ist, wie sie mit Mini-Rock und Heels vor der Kamera einen Cat-Walk-Reifen Auftritt hinlegt. Dazu kommentiert die 15-Jährige: "Walk it like I talk it". Eigentlich eine absolut gelungene Aufnahme. Doch ihre Fans scheine da anderer Meinung zu sein...

Kritik für Davina

Wie unter dem Post deutlich wird, ist der Clip für die "Geissens"-Fans ein absolute "No-Go". So kommentieren sie: "Schön, aber bissel zu arg in deinem Alter", "Robert, pass auf deine Mädels auf" sowie "Hochhackige Schuhe in dem Alter". Definitiv harte Vorwürfe! Was Carmen und Co. über diese Worte denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich die Familie noch nicht dazu.