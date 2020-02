Carmen & Robert Geiss: Heftiges Ehe-Drama! Die Situation eskaliert

sind zurück! Heute Abend startet die neue Staffel. Doch schon in der ersten Folgen kracht es zwischen Carmen und Robert gewaltig...

Robert Geiss droht mit Trennung

Carmen, Robert, Shania und Davina verbringen einige Tage in Valberg. Um den Urlaub einzuläuten, planen sie eine Party in ihrem Ferienhaus. Doch das führt zum Zoff zwischen Carmen und Robert. Robert möchte gerne Bier kaufen, doch die übertriebene Reaktion von seiner Frau passt ihm so gar nicht. "Hast du einen an der Klatsche oder wat? Ich hab dir schon mal gesagt, irgendwann fangen meine Ohren das Bluten an, ich sag es dir. Und wenn das der Fall ist, muss ich mich trennen", ätzt er. "Dann ist es vorbei. Sobald das erste Ohr blutet, geh ich, ich warte nicht bis das zweite blutet."

Carmen Geiss ist extrem enttäuscht

Zu viel für Carmen! Sie fängt bitterlich an, zu weinen. "Was soll die Scheiße? Willst du mir hier die ganze Zeit versauen?!", schimpft sie. "Robert lass mich doch in Ruhe, du kannst mich mal auch. Echt. Ihr seid Arschlöcher." Wenig später verlässt sie aufgebracht den Raum. Ob sich die beiden wieder versöhnen werden? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

