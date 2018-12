Carmen & Robert Geiss: Jetzt sprechen sie zu ihren Töchtern Klartext!

Das sich des Öfteren bösen Anfeindungen von vermeintlichen Fans stellen müssen, ist definitiv nichts Neues. Erst am Anfang dieses Jahres musste Carmen einen regelrechten "Social Media"-Shit Strom über sich ergehen lassen. In der letzten Zeit lagen die Geissen-Töchter im Fokus aller "Hater". Doch wie denken Carmen und Robert darüber?

Robert & Carmen Geiss: Polizeieinsatz!

Carmen & Robert Geiss: Sind ihre Töchter "zu sexy"?

Via "Social Media" teilen die Geissens regelmäßig Schnappschüsse mit ihren Followern, die private Einblicke in ihren Alltag geben. So auch ein paar Urlaubsbilder, auf denen die beiden Töchter, Shania (14) und Davina Geiss (15), im Bikini zu sehen sind. Für die "Fans" der Millionärsfamilie ein absolutes "No Go". Immer wieder müssen sich Robert und Carmen dafür schlimmen Vorwürfen stellen, in denen es heißt, dass sie ihre Tochter im Netz "zur Show stellen" würden. Doch wie gehen die beiden mit dieser Tatsache um?

Carmen und Robert nehmen es entspannt

Wie Carmen und Robert nun berichtet, lassen sie sich von den öffentlichen Anfeindungen nicht aus der Ruhe bringen. So erklärt Robert im " "-Interview: "Unsere Kinder sind im Teeangeralter und die müssen sich ihre Hörner jetzt selber abstoßen". Ebenfalls fügt er hinzu: "Die müssen selber sehen, wie weit sie gehen. Solang das Ganze nicht in eine pornografische Richtung abweicht." Carmen steuert bei: "Das sollte jeder so machen, wie er es für richtig hält". Ehrliche Worte, die zeigen: Carmen und Robert halten wie immer zusammen und beweisen erneut, dass sie ein absolutes Dream-Team - zum Glück!