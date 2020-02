Carmen & Robert Geiss: Krankheits-Schock! Drama um ein Familienmitglied

Reddit this

In der letzten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" passierte wieder so einiges! Nachdem Robert und Carmen eine Immobilie in Monaco angeguckt hatte, ging es mit der Yacht wieder zurück nach St. Tropez. Davina und Shania wollten derweil schicke Outfits für eine Party im Beach Club kaufen. Doch dann der Schock! die Shopping-Tour musste kurzfristig abgesagt werden, weil es Familienhund Dex immer schlechter ging...

Was fehlte Familienhund Dex?

Shania und Davina brachten ihren geliebten Vierbeiner sofort zum Tierarzt. Denn vor kurzem wurde bei ihm ein böser Tumor diagnostiziert. "Das letzte Mal musste Dex ein Bein amputiert werden. Deshalb hoffen wir, dass es dieses Mal nichts Schlimmes ist", erzählte Shania. Wenig später erreichte Carmen und Robert jedoch ein dramatischer Anruf: "Wir sind gerade beim Tierarzt. Dex geht es gar nicht gut! Er konnte gar nicht mehr laufen." Die beiden flitzten sofort nach Hause. "Ich mache mir schon Sorgen um Dex", sagte Carmen beunruhigt.

Kurze Zeit später gab es jedoch Entwarnung. "Er hat jetzt eine Spritze bekommen und muss Medizin nehmen", klärte Davina auf. Lässt sich nur hoffen, dass es Dex bald wieder besser geht…

