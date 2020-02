Carmen & Robert Geiss: Krankheits-Schock! Große Sorge um ein Familienmitglied

Reddit this

In der neuen Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie" passiert wieder so einiges! Nachdem Robert und Carmen eine Immobilie in Monaco angeguckt haben, geht es mit der Yacht wieder zurück nach St. Tropez. Derweil wollen Davina und Shania schicke Outfits für eine Party im Beach Club kaufen. Doch Papa Robert hat den beiden jeweils "nur" 200 Euro Budget gegeben. Ob das noch zum Problem wird?

Was fehlt Familienhund Dex?

Carmen und Robert haben dagegen ganz andere Sorgen. Sie planen ihre nächste Reise nach Ägypten. Das einzige Problem: Die Totenkopfapplikation auf dem Boot muss weg! Doch dann der nächste Schock! Der Zustand von Familienhund Dex verschlechtert sich auf einmal rapide. Shania und Davina bringen ihren geliebten Vierbeiner sofort zum Tierarzt. Wird es ihm bald wieder besser gehen?

Achtung Spoiler!

Da die Folgen bereits vor einiger Zeit aufgezeichnet wurden, ist bereits bekannt, was mit Dex los ist. Kurz vor den Weihnachtstagen wurde ein böser Tumor diagnostiziert. Es war so schlimm, dass die Ärzte ihm ein Bein amputieren mussten. Glücklicherweise hat Dex die Operation gut überstanden. "Es ist so schön zu sehen, dass Dex jeden Tag dazu lernt! Jetzt kann er schon wieder seine Geschäfte erledigen. Der Tumor war sehr aggressiv und bösartig und im Begriff zu streuen. Daher hatten wir leider keine andere Chance, als die komplette Amputation", erklärte Carmen auf . Wir wünschen weiterhin gute Besserung!

