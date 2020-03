Carmen & Robert Geiss: Mega-Zoff! Er hat die Schnauze voll

Reddit this

Familie Geiss jettet mal wieder um die Welt! In der letzten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" reisten Carmen und Robert mit ihren Töchtern Shania und Davina nach Kroatien und Montenegro. Doch während Robert sich die Sehenswürdigkeiten angucken wollte, waren seine drei Damen mehr an den perfekten -Schnappschüssen interessiert...

Robert Geiss hatte die Schnauze voll

An jeder Location schmissen sich Carmen und die Kids in Pose. Zu viel für Robert! Er war extrem genervt von den ständigen Fotosessions. "Das ist doch furchtbar mit euch hier. Und wieder warten! Warten, warten, warten… Ich stelle mich jetzt hier in den Schatten. Sonst bekomme ich hinterher noch einen Sonnenbrand beim Warten", ätzte er.

Robert Geiss: "Ich will die Scheidung"

Doch die Damen ließen sich nicht beirren - und knipsten weiter was das Zeug hielt. Schließlich platzte Robert der Kragen. "Jetzt weiß ich auch, warum Männer früher sterben als Frauen. Weil sie immer warten, warten, warten müssen… Insbesondere, wenn du drei Frauen hast. Die Lebenserwartung wird immer geringer. Ich bin ein nervöser Mensch, wenn ich warte. Innerlich koche ich schon. Damit man den Dampf nicht sieht, hab ich heut ein Käppi an." Glücklicherweise regte sich der Millionär wenig später wieder ab - und die Geissens konnten ihren Urlaub doch noch genießen.

