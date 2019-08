Carmen & Robert Geiss: Pleite-Schock!

Reddit this

Huch, was ist denn bei Carmen und Robert Geiss los? Diese Schock-Nachricht sorgt nun für jede Menge Aufsehen...

Es wird nicht ruhig bei den Geissens! Obwohl Carmen und Robert Geiss ein Leben in Saus und Braus führen, machen nun ein paar Pleite-Gerüchte um das Ehepaar die Runde...

Carmen Geiss: Beauty OP-Schock bei ihrer 14-jährigen Tochter Shania!

Carmen und Robert Geiss in St. Tropez

Eigentlich wollte Robert Geiss via lediglich ein Bild mit seinen Fans teilen, welches ihn und seine Frau Carmen mit Freunden der Familie in St. Tropez zeigt. Für kein ungewöhnlicher Schnappschuss. Schließlich teilt das Ehepaar regelmäßig mit ihrer Community Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Doch jetzt der Schock...

Sind Carmen und Robert pleite?

Wie unter dem Foto von Robert deutlich wird, nehmen die Geissens-Fans das Bild zum Anlass, um jede Menge Pleite-Gerüchte über Carmen und Robert in die Welt zu setzten. So ist zu lesen: "Hab gehört Robert muss Häuser verkaufen und pumpt sich Geld von Freunden" sowie "Die leben doch schon länger auf die Kosten der Fans... Die ganzen gesponserten Reisen, die überteuerten Klamotten... usw..." Autsch! Was Carmen und Robert von diesen haltlosen Vorwürfen denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab...

