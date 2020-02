Carmen & Robert Geiss: Scheidungs-Drama! Robert hat genug

Reddit this

sind zurück! Montagabend startete endlich die neue Staffel. Doch schon in der ersten Folgen krachte es zwischen Carmen und Robert gewaltig...

Eine Whats-App-Nachricht sorgte für Zoff

Carmen und Robert verbrachten einige Tage in Valberg. Zusammen mit ihren Freunden Gregor und Danni wollten sie den Urlaub in ihrem Ferienhaus einläuten. Doch plötzlich kippte die Stimmung. Roberts Freund Gregor erhielt eine Whats-App-Nachricht von einer Bianca mit den Worten: "Danke für den schönen Abend gestern." Dahinter setzte sie vier Kuss-Emojis.

Nicht nur Danni, sondern auch Carmen rasteten komplett aus! "Was soll die Scheiße", schrie Carmen unter Tränen. "Den Gregor will ich nicht in meinem Haus. " Doch Robert verstand die ganze Aufregung überhaupt nicht. "Meine Frau ist da immer etwas schneller mit ihren Vorurteilen, sobald mir eine Petra, Elke oder Anita schreibt", erklärte er.

Robert Geiss drohte mit Scheidung

Wenig später platzte aber auch Robert der Kragen. "Ich habe ihr gesagt, sie kann mich am Arsch. Ich fahre jetzt nach Saint Tropez. Dann bin ich geschieden."

Steht die Ehe von den Geissens etwa wirklich vor dem Aus? Glücklicherweise klärte sich die Situation schnell auf. Gregor war die ganze Nacht bei Bianca, weil er Hilfe bei der Planung einer Überraschung brauchte. Er wollte Danni mit einem Heiratsantrag überraschen.

