Carmen & Robert Geiss: Schlimmer Ehe-Streit!

An Silvester feierten Carmen und Robert Geiss ihren 36. Jahrestag. Auch nach so vielen Jahren ist ihre Liebe immer noch am Leben.

"Wir sind beide ziemlich emotionale Menschen, deshalb kann es dann auch mal ordentlich zur Sache gehen", gestand die 52-Jährige vor fast drei Jahren gegenüber InTouch. Auch heute geht es bei dem Promi-Paar manchmal noch rund, allerdings geht es dabei nie um andere Frauen. „Das Gefühl der Eifersucht kenne ich nicht“, versichert Carmen gegenüber „Das neue Blatt“. Es sei auch in Ordnung, dass Robert hin und wieder mal anderen Frauen hinterherschaut. „Ich sage nur: Gegessen wird zu Hause“, so die zweifache Mutter.

Nach all den gemeinsamen Jahren sind Robert und Carmen eben ein unschlagbares Team. Nur ihre beiden Töchter Davina und Shania sorgen hin und wieder für Chaos bei den Geissens. „Wenn deine Kinder in der Pubertät sind, ziehst du jeden Tag in den Krieg“, seufzt die Blondine. „Mein Mann steht mittlerweile erst dann auf, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Bis dahin haben sie sich gründlich an mir abgearbeitet.“