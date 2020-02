Carmen & Robert Geiss: Shitstorm! Diese Aktion geht zu weit

Luxus-Reisen, Marken-Klamotten und kostspielige Partys - Carmen und Robert Geiss kosten ihr Luxusleben in vollen Zügen aus. Häufig müssen sie für ihren ordentlich Kritik einstecken. Wie auch jetzt…

Carmen und Robert Geiss beleidigten Kassierer

In in einem Interview mit lästerten beide über eine Kassiererin im Supermarkt. "Lieber saudoof und reich als intelligent...", setze Robert an. "und am Supermarkt an der Kasse", fügte Carmen hinzu. Sender RTlL konfrontierte die Angestellte Désirée Simon mit den Aussagen. "Das Ehepaar Geiss weiß nicht, was eine Kassiererin alles zu erledigen hat und welcher Druck auf einer Kassiererin liegen kann. Ich bin lieber eine kluge Kassiererin als ein saudoofer Kapitalist!", schimpfte sie. Sie bot den Geissens sogar an, dass sie sie gerne mal einen Tag begleiten können. "Lieber Robert, liebe Carmen! Eure Aussag war weit unter unserem Stellenwert. Ich lade euch herzlich ein, unseren Berufsstand einmal kennenzulernen."

Carmen Geiss regte sich über Luxus-Jacke auf

Es ist nicht das erste Mal, dass Familie Geiss voll daneben gegriffen hat. Vor kurzem schenkte Carmen ihrer Tochter eine Luxus-Jacke von Yves Saint Laurent Doch nach nur wenigen Malen Tragen hatte diese bereits Flecken. Auf machte die Millionärsgattin ihrem Ärger Luft. Doch das Mitleid der Fans hielt sich in Grenzen. "Ich kotze gleich, dafür muss ich zwei Monate arbeiten...Leute, übertreibt das nicht so. Wenn ihr euren Fans treu bleiben wollt, dann nicht so protzen", beschwerte sich ein Fan beispielsweise. Der nächste Shitstorm lässt sicherlich nicht mehr lange auf sich warten...

