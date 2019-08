Carmen & Robert Geiss: Sex-Skandal um ihre 15-jährige Tochter!

Shania Geiss wird erwachsen. Von dem unschuldigen Mädchen ist nicht mehr viel übrig! Auf zeigt sich die 15-Jährige ganz schön aufreizend. Das kommt nicht bei allen gut an...

Zeigt sich Shania Geiss zu freizügig?

In knappen Hotpants kniet sich Shania vor einen Ferrari, schaut dabei lasziv in die Kamera. Auf ihrem aktuellsten Instagram-Schnappschuss geizt die Geissen-Tochter mal wieder nicht mit ihren Reizen. Doch statt Komplimenten, hagelt massenweise Kritik. "Mit 15 hätten meine Eltern mich für so ein Outfit und Bilder im Netz 'erschlagen'", "Find's mega traurig, dass Kinder in deinem Alter sowas tun müssen. Und andere Kinder sich nen Beispiel nehmen" und "Mit 15 habe ich noch mit meiner Jasmin-Barbie von Aladin gespielt und -T-Shirts angehabt", lauten nur einige der entsetzen Kommentare.

Carmen Geiss: Schwanger? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Carmen Geiss steht hinter ihrer Tochter

Und was sagen Carmen und Robert dazu? Die sehen's locker. Mama Carmen liked die freizügigen Bilder ihrer Tochter sogar regelmäßig. Erst kürzlich nahm sie ihre Tochter in Schutz. Im Netz kursierte das Gerücht, dass sich Shania die Lippen hat aufspritzen lassen. "Das ist absoluter Schwachsinn. Das Kind ist 14 Jahre alt", rechtfertigte sie sich gegenüber "OK!". Ob sie wohl auch in Zukunft ein Auge zudrücken wird?

Betrügt Robert seine Carmen? Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: