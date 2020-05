Carmen & Robert Geiss: Skandal um ihre 16-jährige Tochter Davina!

Reddit this

Davina Geiss feiert am 30. Mai ihren 17. Geburtstag. Doch ihre Eltern Robert und konnten mit ihrem Geschenk nicht abwarten - und überreichten es ihr bereits vorher. Vor der Tür der Geissens-Villa parkt jetzt ein neues Elektro-Auto. Es ist bereits der dritte Flitzer für die 16-Jährige...

Robert Geiss: Haar-Hammer! Er überrascht mit neuer Frisur

Davina Geiss hat ein neues Auto geschenkt bekommen

Auf ihrem -Account postete Carmen jetzt ein Video von ihrer Tochter in ihrem neuen Auto. "Da haben wir Davinas Geburtstagsgeschenk ihr etwas früher dieses Jahr gegeben. Aber die Freude war gigantisch", schreibt die stolze Mama zu dem kurzen Clip. Doch dass der kleine Flitzer lediglich zwei hintereinanderliegende Sitz hat, passt Schwester Shania gar nicht. Als sie hinter Davina Platzt nimmt, sagt sie nur abwertend: "Schlimm, aber was soll's?"

Die Follower sind von der Aktion überhaupt nicht begeistert! "Deine Tochter hat sich gefreut als hätte sie ein Eis bekommen. Die Freude war nicht zu sehen. Eher: Ok Auto, danke". schimpft ein User. Ein anderer schreibt ironisch: "Das Arme Kind. Sie hätte was Besseres verdient. Aber gut das manche Eltern nicht übertreiben, sondern deren Kindern zeigen, dass man auch mit so einem Auto Spaß haben kann." Einige User sorgen sich jedoch auch um die Sicherheit von Davina: "Das Auto ist mir zu unsicher, das würde ich meiner Tochter nie kaufen."

