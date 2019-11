Carmen & Robert Geiss: Skandal um ihre Töchter Shania und Davina!

Reddit this

Shitstorm für Shania und Davina Geiss! Die Töchter von Carmen und Robert stehen immer wieder in der Kritik...

Seit fast neun Jahren werden Carmen und Robert Geiss für ihre Doku-Soap " - Eine schrecklich glamouröse Familie" von Sender RTLzwei begleitet. Auch ihre beiden Töchter Shania und Davina tauchen regelmäßig in der Sendung auf. Doch viele Zuschauer sind von den Teenies einfach nur noch genervt...

Die Geissens-Fans sind entsetzt

Vor kurzem ging es für die Millionärs-Familie nach Südafrika auf Safari. Doch ständig hatten Shania und Davina etwas zu meckern. Für viele Zuschauer ein absolutes No-go. "Dieses Rumgeheule der beiden verwöhnten Gören, ist ja nicht zu ertragen. Sie sollten froh und dankbar sein, dass sie so etwas tolles erleben dürfen", "Ich hab das immer so gerne geschaut, aber mit den verzogenen Kindern... Keinen Respekt vor ihren Eltern. Hoffe das wird mal wieder anders!" und "Robert und Carmen, ich sehe euch sehr gerne, aber eure Kinder werden leider immer nerviger. Sorry", lauten nur einige der vielen fiesen Kommentare im Netz.

Die Vorwürfe dürften nicht spurlos an Carmen und Robert gehen. Schließlich ist es ihnen extrem wichtig, dass ihre Töchter trotz des Luxus-Lebens auf dem Boden bleiben. "Unsere Kinder sind sehr bodenständig erzogen", sagte Robert mal in einem Interview mit "Intouch".

