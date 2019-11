Reddit this

Vor knapp 25 Jahren gaben sich Carmen und Robert Geiss das Ja-Wort in Las Vegas. Kurz vor dem Hochzeitstag veröffentlichte Carmen jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Mann.

Carmen Geiss schwärmt von ihrer Ehe mit Robert

Die Millionärsgattin hat in der Fotokiste gekramt - und einige Bilder von dem wohl schönsten Tag ihres Lebens gepostet. "Hier nochmal ein paar Fotos von unserer Hochzeit in Las Vegas!! Es war echt der Hammer und vor allem sehr emotional", schrieb sie dazu. "25 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. In der Zeit sind wir bestimmt auch über 7 Brücken gegangen und werden bestimmt auch noch über einige mehr gehen, aber es lohnt sich. Auf diesen Fotos war ich zwar 10 Kilo leichter und auch schon 29 Jahre, aber die Zeit bleibt zum Glück für niemanden stehen!"

Das Thema Trennung stand im Raum

Ja, Carmen und Robert sind ein echtes Traumpaar. Doch auch bei ihnen gab es mal Krisen. "Hand aufs Herz: Über Trennung nachdenken tut man ab zu mal", gab Robert kürzlich im Interview mit zu. Glücklicherweise konnten sich die beiden immer wieder zusammenraufen. Auf die nächsten 25 Jahre!

