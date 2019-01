Carmen & Robert Geiss: Trauriger Abschied von ihren Fans!

Was ist nur bei den Geissens los? Seit Jahren ist das Kult-Paar ein fester Bestandteil der deutschen Promi-Welt! Doch nun das Traurige! Wie Carmen und berichtet, müssen ihre Fans vorerst auf sie und Ehemann Robert verzichten. Doch warum?

Robert Geiss: Dramatischer Unfall!

Carmen spricht über den Abschied

Via " " teilte Carmen vor drei Tagen einen Post mit ihren Fans, in dem sie darüber berichtete, dass sie und Robert unter der Grippe leiden. Carmen erklärte: "Meine lieben Fans, leider hat auch die Grippewelle vor uns nicht Halt gemacht. Robert und ich liegen aktuell krank im Bett. Entschuldigt die Abwesenheit auf unseren Accounts in den letzten Tagen. Wir schonen uns und sind bald mit frischer Power zurück". Welch traurige Botschaft! Doch damit nicht genug. Auch aktuell scheint es den beiden immer noch nicht besser zu gehen.

Carmen und Robert sind immer noch krank

Wie Carmen in einem ihrer aktuellsten Posts verrät, liegen sie und Robert immer noch flach. So berichtet die Power-Frau: "An unsere lieben Fans, nachdem Robert und mich die Grippewelle so richtig erwischt hat und wir krankheitsbedingt ein lang erwartetes Event sogar absagen mussten, haben uns unzählige tolle Genesungswünsche erreicht. Wir haben uns über jede einzelne Nachricht sehr gefreut und danken euch von Herzen für die vielen, lieben Worte! Wir sind bald wieder für euch da!" Wie lange sich Carmen und Robert noch eine Auszeit nehmen wollen, verriet Carmen leider nicht. Ist allerdings zu hoffen, dass es den Geissens bald wieder besser geht!