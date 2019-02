Carmen & Robert Geiss: Trauriges Todes-Drama!

Reddit this

Dennis Hurth kümmerte sich bei der Familie um die Technik. Schnell wurde er zum engen Vertrauten von Carmen, Robert, Shania und Davina. Umso größer war der Schock, als er im Herbst 2017 tödlich bei einem Autounfall verunglückte. Er wurde nur 29 Jahre alt.

Emotionaler Instagram-Post

Gestern Abend wurde die letzten Folge, in der Dennis auftritt, im ausgestrahlt. Via nahm Familie Geiss Abschied. Zeitgleich posteten Carmen und Robert auf ihren Account einen kurzen Clip, in dem ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung zu sehen ist. Dazu schrieben sie: "Diese Folge heute ist sehr schwer für uns zu schauen, da Dennis Huth leider kurz nach den Dreharbeiten bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist. RIP Dennis!"

Carmen Geiss: Tränen-Drama! Ihre Nerven liegen blank!

Die Fans geben Carmen und Robert Kraft

Das tragische Schicksal von Dennis rührte auch die Fans. "Mein tiefstes Beileid. Mir kamen echt die Tränen. Er wird alle, die er geliebt hat, von oben beobachten und auf sie aufpassen", schrieb ein Follower. Ein anderer ließ Carmen und Robert wissen: "Es ist immer wieder schlimm, wenn so junge Leute sterben müssen die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Mein Beileid an seine Familie und Freunde."