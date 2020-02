Carmen & Robert Geiss: Überraschende Enthüllung über Tochter Shania!

Reddit this

Shania Geiss hat große Pläne! Die 15-Jährige will als Modedesignerin durchstarten.

Die Töchter von Carmen und Robert Geiss werden langsam függe! Besonders Shania feilt gerade an ihrer beruflichen Karriere. Seit einiger Zeit steht die 15-Jährige als Model vor der Kamera. Doch damit nicht genug...

Shania Geiss hat einen großen Traum

Shania hat den großen Wunsch, Designerin zu werden. "Shania möchte in die Fußstapfen von Robert treten. Sie möchte auch Design machen. Das sollte man fördern. Deshalb habe ich ihr eine Nähmaschine gekauft", erklärte Carmen in der letzten Folge von " - Eine schrecklich glamouröse Familie". Die Millionärsgattin hatte sogar eine Schneiderin organisiert, die Shania das Nähen beibringen sollte. In der ersten Stunde wurde ein Rock für Mama Carmen genäht.

Wird Shania Geiss die neue Coco Chanel?

Doch Carmen blieb skeptisch. "Ich glaube es ist noch ein langer Weg, bis aus Shania Geiss eine Coco Chanel wird...", stellte sie fest. "Aber die ist ersten Fußstapfen sind schon mal da. Sind zwar noch sehr groß für ihre kleinen Füße, aber sie kann ja noch reinwachsen." Wie es mit Shanias Designer-Karriere weitergeht, wird sich sicherlich in den nächsten Folgen zeigen...

