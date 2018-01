Carmen & Robert Geiss: Überraschende Show-News!

Mittlerweile begeistern Carmen und Robert Geiss ihre Fans seit knapp sieben Jahren, mit der Kult-"RTL 2"-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Jetzt haben ihre Anhänger allen Grund zur Freude. Die Geissens wollen mit einem neuen Showformat nochmal voll durchstarten!

Carmen Geiss: Tränen-Drama!

Carmen und Robert Geiss haben Kult-Status

Durch ihre Show erlangten die Geissens absoluten Kult-Status. Das Millionärspaar ist bekannt für seine lockere und unkonventionelle Art. In knapp einer Woche startet eine neue Staffel von "Die Geissens". Dabei haben die Zuschauer erneut die Möglichkeit, den verrückten Alltag von Carmen und Robert mit zu verfolgen. Doch nicht nur dabei können Carmen und Robert bestaunt werden. Wie jetzt bekannt wurde, wollen Carmen und Robert im Februar mit einer zweiten Show voll durchstarten. Diesmal im Format einer Spiel-Show! Die Fans sind begeistert!

Camen und Robert Geiss starten mit Spielshow

Ab Februar sind Carmen und Robert, neben ihrer Kult-Show "Die Geissens", ebenfalls in ihrer neuen Gameshow "Spielt die Geissens untern Tisch" zu sehen. Dabei werden die Millionäre von unterschiedlichen Paaren im Geschicklichkeitsduell, in Quizfragen oder mit Action-Spielen herausgefordert. Wer Carmen und Robert in Aktion sehen möchte, sollte am 05. Februar um 22:15 bei "RTL 2" einschalten.